Gli infermieri iscritti all’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) saranno chiamati ad esprimere il rinnovo degli organi dell’Ordine delle professioni Infermieristiche della Provincia di Perugia

Si avvicina il fine settimana del 25, 26 e 27 ottobre, in cui gli infermieri iscritti all’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) sarà chiamato ad esprimere il rinnovo degli organi dell’Ordine delle professioni Infermieristiche della Provincia di Perugia per il quadriennio 2024-2028, nello specifico Consiglio Direttivo, Commissione Albo e Revisori dei Conti. All’interno di questa competizione la Lista NOI rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la professione infermieristica, che si distingue per la competenza dei suoi membri, che svolgono la professione sul campo e ne sperimentano quotidianamente il valore e ne conoscono a fondo potenzialità di sviluppo e criticità, chiarezza degli obiettivi e serietà.

La lista NOI organizzerà un incontro informativo aperto a tutti giovedi 24 ottobre alle ore 18 presso la sala della ProLoco di San Sisto, in via Albinoni. Per esprimere la propria preferenza basterà scrivere NOI nei tre campi richiesti della scheda elettorale, che sarà consegnata nella sede elettorale di OPI in via Manzoni 82 a Ponte San Giovanni, dalle 9 alle 17 nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 e dalle 9 alle 13 di domenica 27. Servirà solo esibire un documento di identità.