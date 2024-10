Umbria Forum: Francesco Gabbani in arrivo il 4 aprile 2025

A soli dieci mesi dall’apertura, Umbria Forum si sta affermando come una tappa imprescindibile nei tour dei più importanti artisti nazionali. Con una programmazione di altissima qualità e una risposta calorosa da parte del pubblico, questo nuovo polo culturale sta rapidamente conquistando un ruolo di spicco nel panorama degli eventi in Italia.

Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, ha annunciato oggi, con il video di un’emozionante versione acustica di Spazio Tempo, l’aggiunta di nuove date nei palazzetti, tra cui la tappa del 4 aprile 2025 al Pala Terni promossa da Umbria Forum. Questo nuovo tour, il cui titolo è: Natale in un qualsiasi giovedì, segna il ritorno nei palazzetti, con un concerto speciale in un allestimento inedito. Lo spettacolo racchiuderà dieci anni di musica: dai suoi primi brani ai successi sanremesi, passando per le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti, fino ad arrivare alle novità. Gabbani è infatti impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il suo prossimo lavoro, di cui a breve uscirà il primo tassello.

Umbria Forum ricorda anche gli altri eventi della sua ricca programmazione, che promette di offrire spettacoli capaci di attrarre un pubblico eterogeneo e di far vivere momenti indimenticabili: tra cui l’imminente Ranieri Tour, Tutti i sogni ancora in volo, l’8 novembre, un emozionante viaggio musicale che porta in scena i suoi successi e nuovi brani con una scenografia rinnovata e una band di musicisti di talento. Il 20 dicembre 2024: We All Love Ennio Morricone, un tributo al Maestro Morricone, con l’orchestra ViVas! Terni diretta dal Maestro Marco Gatti, e un repertorio di colonne sonore indimenticabili. Il 23 dicembre 2024: A Christmas Carol Musical, L’incanto del Natale rivive nel classico di Dickens, in un musical con un cast di 20 artisti e scenografie mozzafiato. Il 19 gennaio 2025: I Tre Moschettieri – Opera Pop, una reinterpretazione moderna del classico di Dumas, tra musica, prosa e danza, diretta da Giuliano Peparini. Il 18 e 19 febbraio 2025: Mare Fuori Il Musical, Lo spettacolo ispirato alla serie TV, esplorando temi di libertà e redenzione, con un cast giovane e talentuoso. Il 28 marzo 2025: Forza venite gente! Per il quarantennale, una nuova versione dello spettacolo dedicato a San Francesco, che esplora anche il rapporto universale tra padri e figli. Prevendite disponibili su: www.vivaticket.com e www.ticketone.it.

Il botteghino di Umbria Forum è aperto al pubblico nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30.

39 333 5327185

boxoffice@umbriaforum.it