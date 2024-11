Lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 21:00, Umbria Forum ospiterà “A Christmas Carol Musical”

Manca un mese a Natale, e quale regalo migliore di un musical capace di emozionare tutta la famiglia? Lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 21:00, Umbria Forum ospiterà “A Christmas Carol Musical”, uno spettacolo indimenticabile che saprà accendere la magia delle feste. Per rendere l’esperienza accessibile a tutti, è attiva una promozione speciale: sconto del 50% per under 14 e over 65 valido su tutti i settori. Lo sconto è riservato esclusivamente a chi acquista i biglietti direttamente al botteghino di Umbria Forum al PalaTerni, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30.

Questo straordinario musical, liberamente tratto dal capolavoro di Charles Dickens, è stato adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano, con musiche originali composte da Stefano Lori e Marco Caselle. Dopo sette stagioni di successo clamoroso, con oltre 130.000 spettatori, 129 repliche di cui più di 100 sold-out e sei standing ovation, “A Christmas Carol Musical” torna a grande richiesta per il settimo tour italiano, confermandosi come lo spettacolo natalizio per eccellenza.

Sul palco, un cast artistico di oltre 20 interpreti darà vita alla storia del vecchio Ebenezer Scrooge, un uomo avaro e solitario che detesta il Natale. Ma la notte della vigilia sarà visitato da tre spiriti che lo guideranno in un viaggio tra passato, presente e futuro, mostrandogli gli errori commessi e le conseguenze delle sue azioni. Al risveglio, profondamente cambiato, Scrooge aprirà il cuore alla generosità e all’amore, abbracciando finalmente lo spirito natalizio.

La forza narrativa di Dickens viene qui esaltata da uno spettacolo interamente cantato dal vivo, arricchito da 150 costumi, effetti speciali spettacolari e imponenti scenografie curate da Alessandro Marrazzo. Ogni dettaglio è pensato per offrire al pubblico un’esperienza visiva e sonora unica, tra momenti emozionanti e sorprese incredibili, come il volo di Scrooge e una suggestiva nevicata finale.

“A Christmas Carol Musical” è un’opera originale, rigorosamente Made in Italy, prodotta da DPM Produzioni Srls e distribuita da Equipe Eventi di Fanzia Verlicchi. La regista Melina Pellicano, che ha curato anche il libretto e le coreografie, ha voluto rimanere fedele alla scrittura di Dickens, già di per sé estremamente teatrale, aggiungendo piccoli dettagli personali per omaggiare il grande autore. Nel ruolo di Scrooge, Fabrizio Rizzolo guida una compagnia che ha saputo conquistare il pubblico in ogni tappa del tour.

Il musical propone un messaggio intramontabile e attuale: la vera ricchezza risiede nel coraggio e nella serenità, non nei beni materiali. È una riflessione profonda che invita ognuno di noi a fermarsi, a osservare il mondo con occhi nuovi e a cogliere il Natale come un’occasione per trasformare sé stessi e migliorare la propria vita.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del PalaTerni negli orari indicati oppure online sulla piattaforma Vivaticket.