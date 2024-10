A Gualdo Tadino per il ponte di Ognissanti: musei, mostre e natura

Ultimi giorni per visitare la mostra su Ulisse Ribustini

Il primo weekend di vero relax dopo le vacanze estive è la festa di Ognissanti l’1 novembre, che quest’anno cade di venerdì e per tutti coloro che amano viaggiare, quest’occasione dice solo una cosa: partenza! Il Polo Museale di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, si arricchisce di progettualità e l’intero circuito è aperto al pubblico da venerdì 1 al 3 novembre, con la speciale formula “un solo biglietto tanti musei”.

A pochi passi gli uni dagli altri si possono scoprire: il Museo Civico Rocca Flea, il Museo Opificio Rubboli, il Museo Archeologico Antichi Umbri, il Museo della Ceramica, il Museo dell’Emigrazione Pietro Conti, il Museo del Somaro. Centro per l’Arte Contemporanea. Nella Chiesa di San Francesco ultimi giorni per scoprire, si conclude il 5 novembre, la mostra “Ulisse Ribustini. Dall’omaggio a Dante Alighieri ai disegni preparatori sulla vita del Beato Angelo”. Le opere, di proprietà della Regione Umbria, conservate presso i depositi del Museo Civico di Palazzo della Penna, esaltano due importanti progetti di Ulisse Ribustini, una selezione delle cento tavole con i canti della Divina Commedia, realizzate tra il 1914 ed il 1924, ed alcuni disegni preparatori, per la prima volta al pubblico, raffiguranti scene di vita del Beato Angelo. Mentre presso Casa Cajani, a catturare l’attenzione è la mostra del fotoreporter Roberto Battaglia, dal titolo “Antenati. Fotografie in Bianco e Nero”. Questa raccolta, composta da immagini realizzate in diversi paesi in quasi 40 anni di attività fotografica e documentaristica, coglie il bisogno di guardare alla realtà degli anziani, di riflettere sulla loro condizione, sulle loro necessità, di apprezzarne la loro bellezza e saggezza.

Per ulteriori informazioni sul percorso di visita è possibile visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it