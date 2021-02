Umbria Film Festival (Uff”) di Montone festeggia 25 anni. Annunciate le date e alcune anticipazioni

Per il traguardo dei 25 anni di attività, che compirà nel 2021, l’Umbria Film Festival (Uff”) di Montone annuncia date e qualche prima anticipazione. Si terrà dal 7 all’11 luglio e come di consueto nel borgo medievale umbro. E per poter rendere possibile la rassegna cinematografica presieduta da Terry Gilliam, gli organizzatori lanciano anche la campagna di crowdfunding grazie alla piattaforma Kickstarter (www.kickstarter.com/projects/umbriafilmfestival/sostieni-lumbri a-film-festival).

Anteprime cinematografiche, cortometraggi, mostre, performance musicali, incontri con i grandi artisti del cinema, masterclass e laboratori verranno offerti gratuitamente, con lo scopo di diffondere l’amore per il cinema in tutte le sue forme, in special modo tra le giovani generazioni. La donazione sosterrà le attività del festival, fra le quali anche “(In The) Limelight”, una mostra diffusa di arte contemporanea che coinvolgerà tre giovani artisti emergenti.

Il festival si avvale, oltre che della presidenza di Gilliam (il celebre regista è cittadino onorario di Montone), della direzione artistica di Vanessa Strizzi e della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna.

Negli anni l’Umbria Film Festival ha accolto a Montone artisti del calibro di Colin Firth, Lone Scherfig, Ken Loach, Mike Figgis, Hanif Kureishi, Mike Leigh, Bille August, Ferzan Özpetek e tanti altri.