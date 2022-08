Percorso ciclo- pedonale Tevere, si alla manutenzione straordinaria

Tratto Ponte Pattoli-Villa Pitignano

La giunta, nel corso della seduta del 5 agosto su proposta dell’assessore alle infrastrutture, lavori pubblici ed ambiente, ha dato il via libera agli interventi di manutenzione straordinaria della vegetazione e alla funzionalità del percorso ciclopedonale sul fiume Tevere, nel tratto ricompreso tra le frazioni di Ponte Pattoli e Villa Pitignano.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema scolante efficiente e l’adeguamento delle pendenze di scolo al fine di evitare ristagni lungo il percorso ciclopedonale che impediscono la corretta fruizione del percorso, la creazione di balaustre in essenze di legno di castagno, la messa in sicurezza del percorso mediante abbattimento delle alberature necrotiche o cresciute fuori asse, la potatura di grossi rami pericolanti, la messa a dimora di nuove essenze e la posa in opera di alcune panchine per la sosta dei fruitori.

Gli interventi, per un importo complessivo di 183mila euro, riguarderanno un tratto della lunghezza di 5,5 km.