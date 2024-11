Umbertide ricorda il Giorno dell’Unità Nazionale e celebra le Forze Armate

Oggi, 4 novembre, l’Italia si stringe in un ricordo collettivo. Un giorno simbolico, carico di storia e di orgoglio,

Oggi, 4 novembre, l’Italia si stringe in un ricordo collettivo. Un giorno simbolico, carico di storia e di orgoglio, che ci riporta al 1918, quando con l’Armistizio di Villa Giusti terminava la Prima Guerra Mondiale e gli italiani potevano finalmente rientrare nei territori di Trento e Trieste, completando così il lungo cammino verso l’Unità Nazionale. Una vittoria pagata con il sacrificio di tanti giovani, i cui valori e il cui coraggio continuano a vivere nella memoria del nostro Paese.



Per onorare questa ricorrenza, l’Amministrazione comunale di Umbertide ha deposto una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto di via Garibaldi, simbolo eterno di tutti i soldati che hanno sacrificato la propria vita per un’Italia libera e unita.



Ricordiamo oggi anche il 4 novembre 1921, giorno della tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, un atto che ha reso immortale la memoria di coloro che, nell’anonimato, hanno dato tutto per la nostra libertà.