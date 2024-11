Cascia, oltre 50mila presenze alla 23ª Mostra mercato dello zafferano

Successo straordinario per la manifestazione. Tour in elicottero tra le iniziative più apprezzate

Si è conclusa con un successo oltre le aspettative la 23esima Mostra mercato dello zafferano di Cascia, che ha visto la partecipazione stimata di oltre 50mila visitatori in quattro giorni di eventi, dal 31 ottobre al 3 novembre. Un appuntamento che si conferma tra i più importanti del panorama umbro, capace di unire tradizione, innovazione e cultura in un contesto unico. La manifestazione ha offerto un ricco programma di attività: degustazioni, showcooking, incontri culturali, laboratori tematici e spettacoli per tutte le età, coinvolgendo sia residenti che visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Clou dell’evento sono state le numerosissime presenze registrate durante le giornate di venerdì e sabato, con un afflusso straordinario di persone nel centro storico di Cascia. Tra gli eventi più apprezzati dai visitatori, il tour in elicottero ha permesso a molti di ammirare dall’alto le bellezze di Cascia, Roccaporena e dello Scoglio di santa Rita, offrendo una prospettiva unica sui luoghi simbolo del territorio e suscitando grande entusiasmo.

Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di vedere come la Mostra mercato dello zafferano cresca ogni anno, diventando un’occasione di incontro per essere una vetrina non solo per il nostro prodotto principe ma per tutto il paniere alimentare del nostro territorio. E al contempo che sia anche l’occasione per un rilancio del patrimonio culturale e naturalistico che rende Cascia così speciale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e a tutti i visitatori che ci hanno onorato della loro presenza”.

Il vicesindaco e assessore al turismo, Marco Emili, ha aggiunto:

“Questo successo conferma l’importanza del turismo esperienziale e di un’offerta integrata che unisce enogastronomia, cultura e bellezza naturale. Con la Dmo (Destination Management Organization) continueremo a lavorare per creare nuove esperienze coinvolgenti capaci di attrarre sempre più visitatori e di promuovere le nostre eccellenze in maniera autentica. Ad esempio stiamo già lavorando per la realizzazione delle iniziative natalizie, il Christmas Wonder Village, al via dal 7 dicembre”.

L’appuntamento è per la 24esima Mostra mercato dello zafferano, nel 2025, che si preannuncia ancora più ricca di novità e iniziative per valorizzare il territorio e l’autenticità di Cascia.