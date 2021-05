Umbertide: giovedì intervento di Enel. Restyling cabine e opere propedeutiche per richiusura in anello del sistema elettrico

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 13 maggio effettuerà un importante intervento di potenziamento e manutenzione del sistema elettrico nel territorio comunale di Umbertide, con particolare riferimento alle cabine denominate Cavour e Fornace.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica degli impianti, che saranno rinnovati attraverso l’installazione di apparecchiature di ultima generazione e di interruttori motorizzati. In tal modo, sarà possibile rendere più resistente e automatizzata un’ampia porzione di sistema elettrico per garantire qualità e continuità del servizio elettrico. Inoltre, E-Distribuzione, eseguirà opere propedeutiche relative ad un progetto per una nuova congiunzione elettrica in cavo che consentirà di avere una richiusura in anello con la cabina Ospedale Civico, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e che, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Questo garantirà totale sicurezza per l’approvvigionamento elettrico della struttura ospedaliera e dell’area circostante. A tal proposito, vi sarà prossimamente un ulteriore intervento per il completamento della richiusura elettrica.

Le operazioni di giovedì 13 maggio devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato a partire dalle ore 8:30 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva con circuiti di bassa tensione, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo molto ristretto di utenze tra via Cavour, via della Draga, via Latterini, voc. Lame, loc. Petrelle (pochissimi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica informa, inoltre, di aver provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione del servizio elettrico, alle situazioni urgenti e non rinviabili. E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra. L’Azienda ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Umbertide.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Infine, è utile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere ​comunicazioni tramite sms, email o telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.