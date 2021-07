Umbertide: al via alcuni nuovi interventi di sistemazione di manutenzione stradale. I lavori stanno interessando alcune vie del capoluogo

I lavori ammontano a 100mila euro. Le risorse provengono per la totalità dal bilancio comunale.

Le operazioni di sistemazione del fondo stradale stanno riguardando via Caravaggio e via della Repubblica.

Nei prossimi giorni i lavori si sposteranno in via dei Falegnami presso la zona Industriale Madonna del Moro e in via Cesare Battisti. Quest’ultimo intervento ha l’obiettivo di portare a termine la riqualificazione dell’area dove sorgono il campo sportivo Usu e il magazzino Ex Tabacchi che al momento ospita il centro vaccinale anti-Covid cittadino.

Successivamente in via Madonna del Moro verrà effettuato un intervento di messa a punto della strada. Tale via, nei mesi scorsi, è stata già interessata da lavori di bitumatura nella parte che si collega con via dei Fabbri.

Infine, sarà interessata dai lavori la rotatoria posta difronte alla stazione ferroviaria.

Intanto sono già terminate le sistemazioni di alcuni tratti stradali nella frazione di Calzolaro e altri sono in fase di partenza a Montecastelli. In questo caso i lavori ammontano a 47.337,89 euro.