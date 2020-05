Ultimi appuntamenti di “una gita fuori porta”

Ultimi due appuntamenti per l’iniziativa a cura dell’Associazione Radici di pietra in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia “una gita fuori porta: passeggiate virtuali lungo le mura etrusche”.

I due eventi in streaming sono in programma:

il 22 maggio: San Benedetto alla Canapina – una chiesa torre sulle mura (Prima parte): Ore 15.00, Conferenza con Michele Bilancia.

il 29 maggio: San Benedetto alla Canapina – una chiesa torre sulle mura (Seconda parte)

“Parleremo – annuncia Michele Bilancia – di San Benedetto vecchio alla Canapina. E come questa chiesetta deliziosa, nata in forma romanica negli ultimi scorci dell’Alto Medioevo, si sia successivamente evoluta, innalzandosi più volte, a ridosso delle Mura etrusche, fino a diventare, al pari di Sant’Ercolano, la chiesa torre per eccellenza della città. Presidio materico e simbolico della pervicace longevità dell’etrusca Perugia. Rappresentante, a pieno titolo, della sua più antica e profonda identità. Un racconto che faremo in due puntate il 22 e il 29 maggio, raccontando, dapprima la genesi della chiesa. E poi, le sue straordinarie trasformazioni”.