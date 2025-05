Marsciano: rapina impropria al supermercato, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Marsciano, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti presso un supermercato del posto per arrestare un 35enne, di nazionalità marocchina, ritenuto responsabile dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e danneggiamento aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si era introdotto all’interno del punto vendita in orario di chiusura, riuscendo ad asportare alcolici e attrezzi da lavoro per un valore complessivo di circa 230 euro. Nel tentativo di allontanarsi, ha avuto una lieve colluttazione con l’addetto alla vigilanza, per garantirsi la fuga.

Poco dopo, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il soggetto è stato rintracciato e bloccato. Durante le fasi dell’arresto, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, insultando e minacciando i militari e danneggiando l’auto di servizio. In tale frangente, quindi, si è reso necessario da parte dei Carabinieri l’impiego dello spray al peperoncino in dotazione per contenere l’aggressività dell’individuo.

Sul posto è giunto il personale medico del 118, che ha visitato il 35enne senza riscontrare lesioni.

La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato, mentre l’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria competente.