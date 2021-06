Tradizione in… canto e in cammino. Giovani generazioni alla scoperta della musica popolare con la Nuova Brigata Pretolana

L’iniziativa si concluderà domenica 4 luglio a Pretola con una ‘cantalonga’ sul Sentiero delle lavandaie e con esibizioni pomeridiane. Il progetto è promosso dall’associazione perugina MenteGlocale APS e realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Già online il primo video ‘Al suono di chitarra e mandolino’

Promuovere la conoscenza e la fruizione della musica folcloristica umbra, partendo dal recupero e dalla valorizzazione di una tradizione popolare secolare ben rappresentata anche a livello nazionale dalla Brigata Pretolana (e dalla Nuova Brigata Pretolana, oggi). Nasce con questa finalità Tradizione in… canto e in cammino, progetto ideato e promosso dall’associazione perugina MenteGlocale APS e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Si parte con una serie di video didattici e musicali, pensati per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Perugia XII, promossi anche nei canali social dell’evento e di MenteGlocale, in cui la Nuova Brigata Pretolana presenterà ed eseguirà alcuni brani del proprio repertorio, tratto dal grande canzoniere della musica popolare. Si parte con ‘Al suono di chitarra e mandolino’, canzone con cui per tradizione entrano nel vivo le esibizioni della Nuova Brigata Pretolana, già disponibile online (https://bit.ly/TradizioneInCanto2021Video1NBP). Nei prossimi giorni verranno via via pubblicati e condivisi anche gli altri brani.

Tradizione in… canto e in cammino si concluderà poi domenica 4 luglio con una camminata mattutina sul Sentiero delle lavandaie che collega Perugia a Pretola, una ‘cantalonga’ accompagnata da racconti e intermezzi musicali di Francesca Lisetto (partenza dalle 9 dalla Società del Gotto in via Enrico dal Pozzo – info e prenotazioni tel: 347 6391931). Nel pomeriggio, nell’area della Torre di Pretola, alle 19 esibizioni della Filarmonica di Pretola, a seguire show cooking di cucina tradizionale e, per concludere, alle 21 concerto della Nuova Brigata Pretolana.

Il progetto nasce con la volontà di valorizzare lo straordinario patrimonio del canto popolare nel territorio perugino, che affonda le proprie radici nella secolare tradizione contadina e che, dall’immediato secondo dopoguerra e fino agli anni ‘80 del ‘900, trovava nella Brigata Pretolana, nata nel borgo lungo il Tevere alle porte di Perugia, la sua voce più rappresentativa e riconosciuta. Un’esperienza peculiare che ben testimonia un fermento culturale tutt’ora vivo ma che merita e necessita di essere tutelato e fatto conoscere, sia come strumento di promozione del territorio che per far avvicinare le giovani generazioni alla riscoperta della propria storia e delle proprie tradizioni. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Nuova Brigata Pretolana, Ecomuseo del Tevere, Società Filarmonica di Pretola, Istituto Comprensivo Perugia 13, The Garden lounge bar, IntGeoMod srl, Radio Monumento e Società del Gotto.