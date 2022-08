Todi Festival, in esclusiva regionale il concerto piano e voce di Frida Bollani Magoni

Todi Festival si prepara ad accogliere Frida Bollani Magoni, per l’atteso concerto di piano e voce in programma domani al Teatro Comunale di Todi. Giovanissima figlia d’arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, Frida comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band), sia come cantante che come pianista, esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite è stata protagonista alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini, suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente in tour, frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte. L’esordio live di Frida si è tenuto nel Luglio 2020 al Giardino Scotto di Pisa. Il 23 aprile 2021 è stata ospite speciale della fortunata trasmissione televisiva Rai “Via dei Matti numero 0”, condotta dal padre, Stefano Bollani, e da Valentina Cenni. Frida, talento raro, si è anche esibita al Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica, in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno. Ha inoltre suonato a Milano per accompagnare Roberto Bolle in “L’Opera Meravigliosa”. Il primo gennaio 2022 Frida è stata ospite dello show “Danza con me” di Bolle andato in onda su Rai 1.

Si ricorda che, a causa delle previsioni meteo non favorevoli, il concerto di Frida Bollani Magoni inizialmente previsto al Chiostro di San Fortunato è stato spostato presso il Teatro Comunale di Todi, situato nelle vicinanze del Chiostro. L’organizzazione provvederà alla ricollocazione dei biglietti venduti tenendo conto della fila e del posto scelti, nei limiti che il teatro consente. Nel caso, tuttavia, il possessore del biglietto decida di non partecipare all’evento, potrà richiedere il rimborso entro e non oltre le ore 12 del 31 Agosto 2022 presso il punto vendita dove è stato acquistato il biglietto. Coloro che hanno acquistato in internet, dovranno fare richiesta inviando un’email a info@ticketitalia.com entro e non oltre le ore 17 del 31 Agosto 2022.

Inoltre, in occasione della XXXVI edizione di Todi Festival e del tema individuato per il sesto anno del Todi Off, “Fortezze Bastiani”, tutte le realtà teatrali dell’Umbria e dintorni sono invitate a un incontro aperto sulle modalità di presenza e partecipazione dello spettatore contemporaneo e sulle relazioni che i teatri hanno con i propri territori, geografici e umani. L’incontro dal titolo Spettatori, territori e teatri in resistenza si terrà domani Mercoledì 31 Agosto alle ore 18.30 presso il Palazzo del Vignola e sarà moderato da Viviana Raciti di Teatro e Critica, con gli interventi di Stefano Romagnoli e Roberto Biselli, insieme ai partecipanti delle masterclass attualmente in corso.

Nell’ambito del progetto di residenza cinematografica Ustories, alle ore 18 presso il Nido dell’Aquila, è in programma l’incontro con i vari protagonisti di questo originale percorso – nato per raccontare l’Umbria e sostenere i giovani film maker – che si concluderà domani con la proiezione del Cortometraggio vincitore.

Per la rassegna di Incontri con l’Autore, spazio, domani, alla presentazione dell’Album Maroc – Festival National des Arts Populaires FNAP che raccoglie i migliori scatti della fotografa Paola Ghirotti, alcuni dei quali proposti nell’ambito della mostra un Marocco visitabile presso la galleria magazzino “unGiappone” a Todi in vicolo di Paragnano 7.

Todi Festival prosegue fino al 4 Settembre!