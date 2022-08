Un ‘Light lunch in cantina’ nel prossimo evento di Sagrantino Experience

Sabato 3 settembre, alla cantina Lungarotti di Montefalco, il tour nella tenuta e un cestino con la proposta enogastronomica

Sarà un ‘Light lunch in cantina’ il prossimo appuntamento di Sagrantino experience, cartellone di eventi per enoturisti, organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino e in scena fino a novembre tra Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Sabato 3 settembre la cantina Lungarotti nella Tenuta di Montefalco, dalle 11.30 alle 15, propone un tour della cantina e la visita guidata dei vigneti che la circondano. Sarà poi consegnato ai partecipanti un cestino con la proposta enogastronomica stagionale e territoriale e vini di produzione propria in abbinamento. Il costo è di 45 euro per gli adulti, 25 euro per i bambini. La prenotazione obbligatoria: montefalco@lungarotti.it, 0742.378868 331.3098994.

Il programma prosegue, il weekend successivo, con ‘Degustazioni al tramonto’ alla cantina Valdangius in località San Marco a Montefalco. Uno splendido scenario, con vista sulla vallata umbra, accompagnerà un aperitivo romantico con degustazioni di vini accompagnati da abbinati a prodotti tipici.