Giornata storica: il Palio ospite all’Udienza Generale del Papa

Questa giornata storica anticipa l’apertura della 62a Edizione del Palio de San Michele che prenderà al via proprio questa sera, giovedì 19 settembre, con l’apertura delle taverne enogastronomiche e la Cerimonia di Apertura con la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli del Presidente, del Coordinatore e dei 4 capitani dei Rioni. Tutta la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.paliodesanmichele.it e www.terrenostre.info.

Con una delegazione di oltre 200 persone, tra rionali, parrocchiani e cittadini, mercoledì 18 settembre la comunità bastiola ha preso parte all’Udienza Generale diretta dal Santo Padre a Città del Vaticano.

Presenti anche le Confraternite di Bastia Umbra “La buona morte”, “San Rocco”, “SS Sacramento” e “Sant’Antonio Abate”.

Un momento di arricchimento culturale e grande spiritualità che ha raggiunto il culmine dell’emozione quando Papa Francesco ha benedetto la statua di San Michele Arcangelo, il Palio della passata edizione e quello del 2024 che sarà assegnato al termine della 62a Edizione del Palio.

Momento storico sigillato dal baciamano a Papa Francesco dov’erano presenti in ordine:

“È stata una giornata storica per il Palio di San Michele e per l’intera città di Bastia Umbra. Un momento di riconoscimento per tutti i rionali che hanno costruito negli anni questa bellissima festa. Un grazie enorme al Santo Padre al quale ho chiesto di benedire il San Michele. La Sua risposta è stata accompagnata da una frase e da un sorriso: “devo benedire il Santo o il diavolo?” Una risposta scherzosa che però nasconde un messaggio forte per tutti noi, per vivere questa festa senza scordarci del valore dell’amicizia da cui nasce tutto, aiutando chi ci sta accanto e sbaglia, non scordandoci di chi è in difficoltà e soffre. Buona festa a tutti”.