Tesei-Coletto: “Umbria vicina alla zona bianca”. Per assessore soglia “già forse prossima settimana”

“Siamo vicini a raggiungere la ‘zona bianca’, stando ai nuovi parametri di riferimento e ai contagi Covid che registriamo oggi in Umbria”.

A dirlo sono stati la presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore alla Sanità, Luca Coletto nel corso di una conferenza stampa a Spoleto in cui è stato presentato il piano di assistenza ospedaliero, la dotazione dei posti letto e la ripresa delle attività ordinarie della sanità umbra. In basi nuovi criteri fissati dal governo per i ‘colori’ delle regioni, uno di quelli per il più basso livello di rischio “è di 50 infetti per ogni 100 mila abitanti”.