Umbria: aumenta la diffusione dell’Aids

In Umbria l’Aids aumenta la sua diffusione tra i più giovani (in particolare nella fascia 25-29 anni) e “un’alta” percentuale dei soggetti colpiti, il 44%, scopre l’infezione quando è già in una fase molto avanzata di immunodepressione. È il quadro che traccia con l’ANSA la professoressa Daniela Francisci, direttore della Struttura complessa di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera di Perugia, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia.

La professoressa Francisci ha rilevato che i media

“tendono a ricordarsi dell’esistenza dell’infezione soprattutto se non esclusivamente, in coincidenza della Giornata mondiale. In realtà, l’attenzione della scienza nei confronti di questa infezione-malattia è sempre rimasta alta in questi anni e i progressi raggiunti nel trattamento sono stati enormi. Oggi, se il paziente assume correttamente la terapia, che in genere consiste in una sola compressa al giorno, e mantiene la carica virale non rilevabile nel sangue, non trasmette ad altri l’infezione, cioè non è più contagiante. Quindi anche se non si può guarire, se il paziente assume correttamente la terapia (e lo deve fare tutti i giorni per sempre ) può vivere a lungo e in buone condizioni praticamente come i soggetti negativi.

L’infezione Hiv-Aids si è quindi trasformata in una patologia trattabile, non guaribile, ad andamento cronico”.