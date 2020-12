Tesei: “Cala la pressione sugli ospedali”

Intervistata a “I numeri della pandemia” su Sky Tg24, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus. Molteplici gli argomenti trattati. Tra questi, il Natale. La Governatrice, in merito, spera

“che si cambino alcune disposizioni del Dpcm sulla possibilità di frequentare familiari stretti al fuori del confine comunale. Le realtà del nostro Paese sono diverse e quindi diventa incomprensibile per i cittadini che chi abita a Roma, ad esempio, può avere la possibilità di passare il Natale con i congiunti in linea retta di primo grado, genitori e figli, in condizioni di sicurezza e non lo possa fare chi abita in uno dei tanti piccoli comuni della nostra regione”.