Terni: sit-in contro l’obbligo del Green pass a scuola. Protesta in prefettura dei Cobas, chiesti test salivari gratuiti

Cobas in piazza lunedì mattina a Terni, in concomitanza con la mobilitazione organizzata anche a Roma, per dire “no” al Green pass obbligatorio a scuola e “sì” ai test salivari per i lavoratori del comparto. La manifestazione, alla quale erano presenti alcune decine di persone, si è svolta davanti alla prefettura, dove una delegazione è stata poi ricevuta dal capo di gabinetto dell’ente.