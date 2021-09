Umbria, più 34% vaccinati dopo l’obbligo Green pass al lavoro

Per assessore Coletto: “un passo avanti inclusione anche badanti”

Sono cresciuti del 34 per cento in Umbria gli accessi ai punti di somministrazione dei vaccini contro il Covid dopo l’introduzione dell’obbligo del Green pass anche per i luoghi di lavoro, dal 15 ottobre. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. Il decreto bis sulla certificazione verde ha previsto – ricorda la Regione – l’estensione dell’ambito applicativo anche al settore privato, inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari, quindi badanti, colf e babysitter. Per Coletto