Terni: presentati gli studi di Arpa sulla qualità dell’aria

Si è tenuta, presso la Sala Convegni di Arpa Umbria a Terni, la conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità dell’aria in Umbria e sui risultati dello studio relativo all’impatto che ha avuto su questo fronte il periodo di lockdown.

Ad aprire l’incontro con la stampa è stato il Direttore Generale di Arpa Umbria, Luca Proietti.

“La situazione dell’aria in Umbria nel 2019 è stata buona, per la prima volta, dopo tanti anni, siamo rimasti nel range dei 35 superamenti. Il monitoraggio relativo allo scorso anno ha confermato poi l’assenza di criticità e il pieno rispetto dei valori limite per il piombo, arsenico, nichel e cadmio. Lo studio invece effettuato da Arpa Umbria nel periodo di lockdown ha rappresentato un momento irripetibile (purtroppo, per le circostanze) per valutare l’impatto diretto che alcune attività antropiche hanno sulla qualità dell’aria”.