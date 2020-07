Con lo Sceicco bianco la Sagra del Cinema “on the road” arriva a Gualdo Tadino. Si comincia martedì 14 luglio, alle 21.30 nella Pineta di San Guido, con l’omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi

Prenderà il via martedì 14 luglio con Lo sceicco bianco, per un omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi sul grande prato immerso nella Pineta di San Guido, la Sagra del Cinema 2020 a Gualdo Tadino. La proiezione, a ingresso gratuito, sarà introdotta da un “aperitivo critico” a cura di Michele Storelli, a partire dalle 19.30, e per tutta la serata sarà possibile gustare la tipica crescia del luogo a cura del ristorante del posto (prenotazione obbligatoria al 3338596437 o 3470088381⁣, gli organizzatori invitano a portare una coperta o un cuscino per vedere il film comodamente dal prato).

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’Associazione MenteGlocale – sottolinea Barbara Bucari, assessore alla Cultura del Comune di Gualdo Tadino – e abbiamo coinvolto diversi soggetti locali per personalizzare l’offerta di spettacoli e valorizzare i luoghi più belli della città. Non è stato facile a livello logistico, ma di solito queste sfide complicate danno risultati di grande soddisfazione. È la prima volta che proponiamo serate di cinema all’aperto e stiamo riscontrando un successo incredibile di prenotazioni, tutto questo ci fa pensare che il Cinema è vivo e fa ancora sognare e bisogna solo fare dei piccoli sforzi creativi per attirare un pubblico sempre più esigente e distratto da numerose proposte. Voglio ringraziare il Polo Museale e l’Associazione Educare alla Vita Buona che, nonostante i tempi strettissimi ci hanno aiutato nell’organizzazione in modo impeccabile ed efficientissimo. La Sagra del Cinema a Gualdo è il nostro piccolo modo di dire Ripartiamo!”.

La manifestazione, ideata dall’associazione perugina MenteGlocale e promossa dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’associazione Educare alla Vita Buona, nasce per recuperare la dimensione conviviale e popolare della fruizione cinematografica, e per quattro serate tra luglio e agosto porterà la magia della Settima Arte nell’estate gualdese. Dopo il debutto nel segno di Fellini, la Sagra del Cinema proseguirà in piazza Mazzini venerdì 17 luglio con Amici miei, e lunedì 27 luglio con Il Marchese del Grillo. Ultimo appuntamento martedì 11 agosto ai Giardini pubblici, per una serata per bambini di tutte le età con il capolavoro animato Wall-E. Tutte le proiezioni saranno introdotte alle 19.30 da un aperitivo con il critico Michele Storelli, che presenterà i film in programma.