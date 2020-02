Terni, nuova raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà. Evento promosso dall’Associazione Bruna Vecchietti

Prima raccolta alimentare del 2020 promossa dall’Associazione Bruna Vecchietti per le famiglie in difficoltà del territorio. L’appuntamento è per sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 19, all’Ipercoop di via Gramsci, a Terni. Anche questa volta i volontari guidati da Anna Maria Vecchietti raccoglieranno generi alimentari non deperibili destinati alle tante famiglie in difficoltà attualmente aiutate dalla onlus: latte, riso e pasta, tonno, omogeneizzati, farina, olio, pelati.