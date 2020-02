Terni, Nidi di infanzia: per le agevolazioni va rinnovata l’Isee. La nuova attestazione va consegnata entro il 29 febbraio

La direzione Istruzione–Cultura – area Istruzione del Comune di Terni ricorda che le attestazioni Isee utili per accedere all’attribuzione delle tariffe agevolate per la frequenza ai nidi d’infanzia comunali, sono scadute lo scorso 31 dicembre 2019. Tutti gli aventi diritto, per poter usufruire delle tariffe agevolate a partire dal mese di gennaio 2020, dovranno improrogabilmente consegnare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) relativa all’attestazione Isee aggiornata, entro il 29 febbraio 2020. In caso di non presentazione verrà applicata la tariffa massima.

Le DSU dovranno essere consegnate presso la sede della Direzione Istruzione – Cultura – area Istruzione, sita in Corso Cornelio Tacito n. 146 (Palazzina ex Foresteria – piano primo) in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00; martedì e giovedì anche ore 15.30 – 17.00), oppure inviate digitalmente al seguente indirizzo: rette.sec@comune.terni.it