Terni: in centro un punto immatricolazioni dell’università di Perugia. Per la prima volta nella storia dell’ateneo perugino. All’inaugurazione del servizio presenti il Sindaco Leonardo Latini e il Rettore Maurizio Oliviero

Per la prima volta l’Università di Perugia apre un punto immatricolazioni nel centro di Terni. A presentare il nuovo servizio, nella mattinata di venerdì 2 ottobre, sono stati il sindaco Leonardo Latini, il rettore dell’Ateneo, Maurizio Oliviero, e l’assessore comunale ai Servizi scolastici e all’Università, Cinzia Fabrizi. Il punto immatricolazioni, ospitato dalla direzione servizi scolastici del Comune di Terni nell’edificio all’interno del parco dell’ex Foresteria sarà aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 10 alle 13. “C’è un’intesa chiara sul ruolo e sugli obiettivi dell’università a Terni” ha detto il rettore Oliviero. Tra gli obiettivi, in particolare in primo piano c’è quello di progettare nuovi corsi “puntando – ha detto – sulla qualità e sulla non replicabilità”, così da creare “percorsi attrattivi e con standard qualitativi alti”. In questo senso, ha aggiunto il rettore, facendo riferimento ai molti confronti con le associazioni e i corpi intermedi, sono in fase avanzata di elaborazione alcune precise proposte di corsi che a breve saranno illustrate.