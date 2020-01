Terni: “Acquistare Villa Morandi per un museo della Cascata”. Il Consiglio comunale approva un atto di indirizzo che chiede al Comune di farsi tramite

Approvato dal Consiglio comunale, con 27 voti a favore e due astenuti, un atto di indirizzo presentato dal consigliere Michele Rossi (Terni Civica) che ha ad oggetto Villa Morandi, villa liberty che si affaccia sulla Cascata delle Marmore. L’edificio di particolare pregio, recentemente messo in vendita, potrebbe rappresentare una nuova importante opportunità di sviluppo per l’intera area della Cascata delle Marmore e per la sua attrattività turistica. Nell’atto, che suggerisce l’ipotesi di destinare alcuni locali della villa a Museo della Cascata per raccontare questa grande opera ingegneristica dell’uomo e la sua evoluzione dei secoli, si impegna sindaco e giunta ad attivarsi con possibili enti finanziatori, quali la Regione, le Fondazioni, La Comunità Europea, per l’acquisto dell’immobile al fine di destinarlo ad un utilizzo attrattivo-museale.