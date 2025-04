Congressi Lega Città di Castello e Umbertide: gli eletti

Per la Lega Città di Castello è stato riconfermato per acclamazione il Segretario uscente Giorgio Baglioni. Per la Lega Umbertide, rinnovata la fiducia al Segretario Daniele Tempobuono

Durante il congresso della Lega Città di Castello è stato riconfermato per acclamazione il Segretario uscente Giorgio Baglioni ed eletti nel Consiglio Direttivo Mauro Bucci, Marco Grosso, Roberto Cuccolini, Francesco Grilli e Manuela Puletti. Per quanto riguarda la Lega Umbertide, rinnovata la fiducia al Segretario Daniele Tempobuono, mentre gli eletti nel direttivo sono Jessica Carini, Giacomo Carlesi, Francesco Cenciarini, Giovanni Dominici, Nicola Gildoni e Raffaela Sacconi.

“È stato un onore per me presiedere i congressi della Lega Città di Castello e della Lega Umbertide, momenti di ascolto e dialogo che sono alla base della crescita del nostro movimento. È nei congressi che si celebra la più alta forma di democrazia e sono orgoglioso che la Lega, con serietà e costanza, dia la possibilità ai militanti di confrontarsi. È in Alto Tevere che è nata la Lega in Umbria e ancora oggi in questo territorio il nostro movimento è solido e in continua evoluzione. Nel 2027 Città di Castello dovrà affrontare la sfida decisiva delle amministrative, un’occasione importante per offrire ai tifernati un’alternativa valida a una sinistra che sta dando prova di tutta la sua incapacità amministrativa. Siamo già al lavoro per costruire una squadra che sappia interpretare le necessità dei cittadini e farsi portavoce delle loro istanze nelle sedi istituzionali, con competenza e determinazione. A Umbertide invece amministriamo già da sette anni: il Sindaco Carizia è stato riconfermato, a testimonianza che il buongoverno della Lega si traduce in risultati concreti a vantaggio della comunità. Congratulazioni ai Segretari Baglioni e Tempobuono, che hanno già dato prova di saper guidare con dedizione e grande senso di responsabilità le loro sezioni e che, sono certo, continueranno ad impegnarsi fattivamente per le loro città. Complimenti a tutti i neo eletti nei consigli direttivi e un grazie al popolo della Lega dell’Alta Valle del Tevere per essere sempre così partecipe e per contribuire in maniera decisiva alla crescita del nostro movimento”.

Così in una nota il Segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti