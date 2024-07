Tangueri da tutto il mondo a Castiglione del Lago per l’Umbria Tango Festival

Saranno almeno cinquecento i tangueri, provenienti da tutta Europa e anche oltre, che animeranno il fine settimana di Castiglione del Lago, da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Il borgo affacciato sul lago Trasimeno si prepara infatti a ospitare, per la prima volta, l’Umbria Tango Festival, la rassegna itinerante di richiamo internazionale dedicata appunto alla popolare danza argentina, organizzata da Paolo Selmi e giunta quest’anno alla sua 15esima edizione. Ballerini e appassionati da tanti Paesi convergeranno quindi a Castiglione per questo evento: tra questi anche alcuni campioni mondiali ed europei di tango. Il ricco programma della manifestazione è stato presentato mercoledì 10 luglio a Palazzo della Corgna dallo stesso Selmi, alla presenza del sindaco Matteo Burico.

“Castiglione del Lago – ha commentato proprio Burico – continua a essere un collettore di cultura, eventi e spettacoli da offrire ai turisti ma anche ai nostri cittadini. Nella nostra location straordinaria della rocca, ma anche nei palchi del lungolago e nelle spiagge, continuiamo ad attrarre eventi e cultura. L’obiettivo è anche quello di diversificare e di garantire al pubblico eventi di ogni tipo. In questi cinque anni dovremo lavorare anche sul teatro, sulla danza e su tutte le varie forme di arte. Abbiamo un territorio che si presta e in questo momento siamo molto attrattivi: siamo quindi pronti ad accogliere manifestazioni di questo genere, che fanno bene alla cultura, a Castiglione del Lago e al turismo”.

“Devo ringraziare l’amministrazione comunale – ha sottolineato Selmi – che ci ha permesso di venire in questo straordinario borgo. È da quando è nato il festival che avevamo l’ambizione di esibirci qui. Saranno tre intensi giorni di tango e per omaggiare la città di Castiglione del Lago per la sua ospitalità porteremo in anteprima anche un bellissimo spettacolo”.