Sviluppumbria: al via le attività di formazione per rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese umbre

Sostegno all’export, internazionalizzazione e rafforzamento degli investimenti delle PMI per la transizione ecologica e digitale. Questi i temi strategici al centro delle intense giornate di formazione che SACE, partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, ha recentemente dedicato a Sviluppumbria, Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria, nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto da Regione Umbria e SACE.

In linea con le priorità definite dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, promotore del protocollo, la formazione persegue l’obiettivo di ampliare la conoscenza dei prodotti e servizi di SACE tra le imprese del territorio regionale. Gli incontri di formazione hanno visto coinvolti gli esperti di SACE, che hanno trasferito il proprio know how specialistico e presentato tutta l’operatività del Gruppo al personale di Sviluppumbria. Particolare attenzione è stata riservata alle garanzie green di SACE a supporto della transizione ecologica, a Garanzia Italia per sostenere la liquidità delle aziende colpite dall’emergenza sanitaria, così come agli strumenti formativi messi a disposizione dall’hub SACE Education e alle opportunità offerte nell’ambito dei business matching organizzati da SACE.

Da oltre quarant’anni SACE affianca le imprese italiane nelle loro attività di export e internazionalizzazione. Attraverso l’ampia gamma di prodotti assicurativo-finanziari, SACE sostiene la competitività delle aziende sui mercati esteri, migliora l’accesso ai finanziamenti, promuove la loro crescita all’estero individuando opportunità commerciali, facilita gli incontri tra PMI e grandi buyers esteri anche in mercati non tradizionali per l’export italiano favorendo una diversificazione delle geografie.

Gli strumenti e l’expertise di SACE vengono messi a disposizione delle imprese umbre in sinergia con i bandi attivati in materia dalla Regione Umbria e gestiti da Sviluppumbria con i servizi erogati a livello europeo tramite la rete Enterprise Europe Network di cui Sviluppumbria è partner.

L’Agenzia, punto di riferimento regionale per l’internazionalizzazione, rafforza così le proprie competenze proseguendo nella formazione specialistica su temi di frontiera per migliorare la competitività delle aziende regionali e mettendo a disposizione delle imprese umbre non solo misure di sostegno finanziario ma sempre più servizi di informazione, orientamento ed advisory per farle crescere sui mercati esteri.