Sviluppumbria a Eurochocolate con “Mettetevi in Choco!”

Progetto per promuovere la filiera del food dell’Italia centrale

L’eccellenza della filiera del cioccolato dell’Italia centrale torna protagonista ad Eurochocolate con l’iniziativa “Mettetevi in Choco!”, un progetto di incentivazione di percorsi imprenditoriali nel settore dolciario e nella filiera food destinato ad un target di piccole e medie imprese e di giovani imprese.

Si è tenuto, nell’ambito di Eurochocolate in corso all’Umbriafiere di Bastia Umbra, l’incontro promosso da Sviluppumbria con l’obiettivo di presentare le misure, i bandi e gli strumenti gestiti dalle Agenzie di sviluppo delle Regioni Umbria, Marche e Abruzzo per sostenere la nascita e la crescita d’impresa.

L’evento si è articolato in due panel. La prima sessione è stata l’occasione per fare il punto su Nextappennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016, finanziato dal fondo complementare al Pnrr per le Aree Sisma. Il secondo panel è stato promosso nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network, ed ha presentato le opportunità di internazionalizzazione e cooperazione tecnica legate alla filiera del cacao.

“Dopo il successo dell’anno scorso, Sviluppumbria, Agenzia per lo sviluppo economico della Regione Umbria, ha confermato la sua presenza a Eurochocolate – ha affermato Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria Spa – per promuovere i temi al centro della mission dell’Agenzia: creazione e sviluppo d’impresa, attrazione di idee, internazionalizzazione e promozione del territorio. Partecipano per la seconda volta insieme a noi anche Svem e Abruzzo Sviluppo, con cui Sviluppumbria ha siglato un’alleanza strategica per mettere in campo quante più risorse possibili per il rilancio del Centro Italia”.

“La filiera del cioccolato e del food, così fortemente identitaria per la nostra regione – ha concluso Sciurpa – è uno straordinario volano non solo per valorizzare le nostre eccellenze produttive, culturali e turistiche, ma anche per lanciare partenariati internazionali innovativi con i Paesi produttori di cacao che possono trovare nelle nostre aziende competenze e tecnologie d’eccellenza per promuovere una cultura del cioccolato di qualità”.