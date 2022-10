Manifestazione a Perugia per una sanità pubblica e universale

Manifestazione promossa da Cgil e Uil

Una piazza piena di gente ha fatto da scenario alla manifestazione regionale “Vogliamo la sanità pubblica e universale” voluta da Cgil e Uil dell’Umbria, alla quale hanno aderito i sindacati del settore sanitario (Fp Cgil, Uil Fpl, Fials e Nursind), per difendere quello che le organizzazioni sindacali e i vari interventi hanno definito un “vero e proprio smantellamento di un sistema sanitario che è stato e può ancora essere un esempio di eccellenza”.

“Non permetteremo di cancellare con un colpo di spugna un patrimonio che ci è stato consegnato” il grido lanciato da medici, infermieri, lavoratori, studenti e pensionati, saliti anche sul palco di piazza IV Novembre a Perugia, che si sono ritrovati insieme “per difendere e rilanciare la sanità pubblica in Umbria, per chiedere assunzioni stabili subito, per abbattere le liste d’attesa, per rafforzare la salute sul territorio e dire basta alle barelle nei corridoi”.