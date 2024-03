Stand up comedy. Lo show in “Ant3prima” di Vincenzo Comunale alla Sala dei Notari

Il giovane comico napoletano ha vinto il Premio Massimo Troisi e il Premio Charlot e ha portato i suoi monologhi in tv a Zelig e alle Iene



È il giovane comico napoletano Vincenzo Comunale il protagonista – mercoledì 3 aprile, alle 21, alla Sala dei Notari di Perugia – del quarto appuntamento dell’anno di Comìc, programma di serate stand up comedy nell’ambito del progetto Tanganica. Libero Stato della Risata, rassegna di spettacoli dal vivo promossa dall’associazione culturale teatrale Occhisulmondo, realizzato con il sostegno dei fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Azione 1.3.4 – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023” e la collaborazione delle associazioni MenteGlocale e Coscienza Verde e dello Spazio MAI di Perugia.

Ant3prima. Stand up comedy show

Già vincitore del Premio Massimo Troisi e del Premio Charlot, ospite in tv di Zelig e delle Iene, Comunale presenterà a Perugia il suo nuovo spettacolo, Ant3prima. Stand up comedy show. “Ormai mi sono rassegnato all’idea che ogni serata è diversa – spiega Comunale – e soprattutto inizio il tour con uno spettacolo e poi, a furia di fare modifiche e inserire nuovi pezzi in corso d’opera, alla fine, nelle ultime date, lo spettacolo è diventato un altro. Tra pezzi scritti per l’occasione e le improvvisazioni, ogni serata è un’anteprima di un potenziale nuovo show”.