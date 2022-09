Sport nei parchi: prende il via il progetto di un anno realizzato in collaborazione tra Sport e salute, Anci e Comune di Perugia

Il 3 settembre le prime attività dalle 11 alle 18 al Percorso Verde Leonardo Cenci

Il Comune di Perugia ha aderito alla linea di intervento 2 del progetto “Sport nei parchi”, iniziativa a cura di Sport e salute spa e Anci, i cui obiettivi sono: promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le associazioni sportive del territorio, promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle associazioni offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; promuovere sinergie di scopo tra i comuni e le associazioni che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

L’attività sportiva della durata di un anno partirà sabato 3 settembre dalle 11 alle 18 presso il percorso verde “Leonardo Cenci” alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti di Sport e Salute Umbria e di Anci.

Nella giornata di sabato, dalle 11.30 alle 12.30 la cittadinanza potrà svolgere attività sportiva gratuita grazie alla presenza dell’Asd Il Nagual che propone Capoeira per adulti e ragazzi.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 si prosegue con l’attività sportiva gratuita in collaborazione con l’Asd Rugby Junior (rugby), Promos Sport (giochi per le famiglie) ed Asd Scherma Grifo Perugia (Scherma).

Al progetto riservato a diversi target (donne, over 65 e bambini e ragazzi) che si svolgerà nei week- end nell’area antistante la bocciofila, collaborano e svolgeranno le attività sportive gratuitamente le seguenti società:

Rugby Perugia Junior

3482518372

info@rugbyperugia.it

Per la Scherma Grifo Perugia:

347 3241008

schermagrifoperugia@gmail.com

Asd Momentum

3489584445

info@asdmomentum.it

ASD Il Nagual

347.4409 612

pgcoquinhobaiano@gmail.com

ASD Spazio Agile

3451409140

associazione.spazioagile@gmail.com

ASD Prom. O.S. Sport

347 3319211

info@promossport.org

IL PROGETTO

Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un piano di azione e un avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto “Sport nei parchi”, rivolto ai Comuni.

Obiettivi del progetto sono: promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le associazioni sportive del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti; promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle associazioni offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; promuovere sinergie di scopo tra i comuni e le associazioni che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

In particolare con la linea di intervento 2 “identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”, si punta alla definizione di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, prevedendo la creazione di “isole di sport”, palestre a cielo aperto gestite da associazioni sportive del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta per bambini/ragazzi, donne, over 65 ed in generale per la comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute ed in collaborazione con i Comuni.

Il progetto, che si svolgerà sempre presso l’area antistante la bocciofila del percorso verde Leonardo Cenci, avrà durata di un anno, con attività, a cura delle associazioni sportive partecipanti, gratuita nei fine settimana programmati ed a favore dei propri tesserati negli altri giorni.

Il calendario degli eventi verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Perugia.

Nell’area del percorso verde, invece, all’interno di una bacheca sarà presente un QR-Code, inquadrando il quale col proprio telefonino sarà possibile conoscere tutte le attività disponibili nel corso dell’anno.