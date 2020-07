Spello solidale a sostegno delle persone e nuclei familiari in difficoltà. Continuano le attività di solidarietà alimentare

Superata la fase emergenziale iniziale, la città di Spello continua a sostenere le persone che si trovano in difficoltà economica e che aveva visto tutte le componenti della comunità mobilitarsi in favore delle fasce più deboli, utilizzando il Centro polivalente di Cà Rapillo gestito dal Comitato per Acquatino, come spazio di organizzazione delle attività relative alla solidarietà alimentare. I beni di prima necessità raccolti e distribuiti grazie al fondamentale contributo del gruppo comunale di Protezione Civile di Spello, continueranno a sostenere le persone in stato di bisogno individuate dall’Ufficio servizi sociali con la preziosa collaborazione del Comitato della Croce Rossa di Spello che continua a gestire l’erogazione del sostegno alimentare integrativo sulla base di una convenzione stipulata con il Banco alimentare.