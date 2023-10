A Spello la quindicesima e ultima tappa di Borgo diVino in tour

Il fine settimana del 13, 14, 15 ottobre torna la prima rassegna enologica itinerante nei Borghi più belli d’Italia

Gran finale per la stagione 2023 di Borgo diVino in tour: venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre sarà Spello, il celebre “Borgo dei fiori”, ad ospitare la tappa conclusiva del ciclo di eventi dedicati al Gusto e alla Bellezza. Tre giorni di degustazioni con alcuni dei migliori vini umbri, a cui si aggiungeranno etichette provenienti da altre regioni d’Italia come Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise e Lazio.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia“, è organizzata da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, la Camera di Commercio dell’Umbria e Promocamera Umbria.

Sponsor ufficiali del ciclo di eventi sono Enel e Poste Italiane. Il Regionale di Trenitalia è Official Green Carrier del tour.

Una presenza particolare sarà quella delle aziende vitivinicole abruzzesi grazie ad un accordo di collaborazione con il “GAL Terreverdi Teramane“.

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà in Piazza della Repubblica venerdì 13 ottobre dalle 18.00 alle 23.00, sabato 14 ottobre dalle 12.00 alle 23.00 e domenica 15 ottobre dalle 12.00 alle 22.00.

All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

L’evento è aperto a tutti, chi lo desidera potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione.

Il ticket può essere acquistato direttamente sul posto oppure online sul sito www.borgodivino.it/spello/

Sconto del 20% sul ticket a favore di tutti i possessori di biglietto singolo regionale Trenitalia, utilizzato e convalidato per raggiungere la località sede dell’evento.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino in tour

Un ruolo importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione locale come bruschette con olio novello, zuppa di legumi, lasagne con porcini e tartufo, prosciutto arrosto, verdure saltate e non solo.

L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi“, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.

L’intrattenimento

Domenica 15 ottobre spazio anche alla musica con il concerto della Original CRB Band, cover band che porterà in piazza il celebre repertorio Country, Rock e Blues dei Creedence Clearwater Revival.

Il concerto si terrà alle ore 18 in area adiacente a Piazza della Repubblica e sarà ad accesso libero.

“Attraverso la degustazione di vini e di prodotti tipici particolari – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – Borgo diVino si propone di valorizzare i territori e il lavoro dei sapienti agricoltori e degli artigiani che sono una delle colonne portanti della economia nazionale. La Bellezza dei Borghi e la Bontà dei prodotti sono una grande opportunità che si offre ai viaggiatori interessati a scoprire tipicità e cultura in luoghi dove il fascino dell’antico si sposa perfettamente con la contemporaneità. Un’occasione unica nel suo genere, che vale la pena sfruttare per passare un fine settimana all’insegna del buon vivere e del buon bere e mangiare”.

“L’obiettivo del tour – dichiara Luca Cotichini, Marketing Manager di Valica e ideatore di Borgo diVino – vuole essere proprio la promozione turistica ed eno-gastronomica e il suo consolidamento. Puntiamo a crescere e a far crescere gli splendidi territori, che sono poi i veri protagonisti di Borgo diVino in tour, trasformandoli in una sorta di polo fieristico diffuso. Nel 2022 abbiamo raddoppiato le tappe e quest’anno toccheremo altre 5 regioni; per il 2024 ci proponiamo di coprire tutto il territorio nazionale da Nord a Sud”.

“La cultura del vino ha una rilevanza fondamentale per il nostro territorio che fa delle tipicità un valore aggiunto – commenta il sindaco di Spello Moreno Landrini –ospitare per il secondo anno consecutivo la tappa di chiusura dell’evento rappresenta una significativa occasione di promozione per la nostra città”.

“Dopo l’ottimo successo dell’anno scorso – continua l’Assessora con delega al Turismo Irene Falcinelli –. abbiamo pensato di arricchire questa seconda edizione, peraltro molto attesa in città, con nuove collaborazioni sul versante del food legato ai prodotti tipici locali. Tra le novità anche un appuntamento musicale nel tardo pomeriggio del 15 ottobre, mentre di rilievo è l’appuntamento di apertura, in programma venerdì 13 ottobre alle 16:30 nella sala dell’Editto di Palazzo Comunale, per presentare il risultato della digitalizzazione degli antichi statuti umbri di Spello, Bevagna, Montefalco e Trevi a conferma del trait d’union tra cultura ed enogastronomia”.

I promotori

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” è nata nel 2001 in seno alla Consulta del Turismo dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi del turismo di massa. Ne fanno parte ad oggi 354 Comuni, espressione dell’Italia più autentica in quanto custodi di atmosfere, profumi e sapori capaci di elevare “la tipicità” a un modello di vita da “gustare” con tutti i sensi.

Gli organizzatori

Valica è la prima società in Italia per “suggerimenti” turistici ed enogastronomici. Un vero Travel & Food data developer, con oltre 60 siti che compongono un network di 10 milioni di utenti unici, 25 milioni di pagine viste ogni mese, 4 milioni di follower sui social e 4,5 milioni di contatti diretti. Da 15 anni Valica è in continua espansione, in termini di business e di relazioni e si propone come “tourism market company” leader sul mercato italiano.

Ecce Italia nasce nel 2013 come Rete delle aziende operanti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia per valorizzare il patrimonio produttivo ed enogastronomico di questi territori. Opera con il marchio I Borghi più belli d’Italia per la creazione di nuove opportunità commerciali e di visibilità a favore di piccole e medie aziende dei Borghi – le cui produzioni sono sinonimo di qualità, tradizione, sostenibilità ambientale e cultura dei territori – e in ambito enogastronomico per la promozione delle cucine tipiche dei Borghi.

Per informazioni e acquisto voucher, è possibile consultare il sito ufficiale www.borgodivino.it/spello/ oppure rivolgersi ai seguenti contatti:

Valica: Alessandra Panza- alessandra.panza@valica.it – 349 597 1079

Ecce Italia: Anna Lisa Serafini – info@ecceitalia.com – 349 285 1522