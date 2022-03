Il Consiglio comunale invita i cittadini all’iniziativa prevista in Piazza della Repubblica

Si svolgerà domani, domenica 20 marzo dalle ore 16 alle 18 in piazza della Repubblica l’iniziativa “Spello in piazza per la Pace” promossa dal Consiglio Comunale di Spello che, in collaborazione con tutte le componenti della società, invita la cittadinanza a partecipare per manifestare e per esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. L’iniziativa fa seguito alla seduta del Consiglio Comunale svoltasi in modalità aperta lo scorso lunedì nel corso della quale i gruppi consiliari Insieme per Spello, Lega Umbria Spello e Spello in movimento hanno presentato un documento unico relativo alla drammatica crisi bellica in Ucraina.