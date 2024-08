Spello, continuano gli interventi nel territorio comunale e nel centro storico

Continuano nel territorio comunale e nel centro storico gli interventi di manutenzione ordinaria che in queste ultime settimane stanno interessando la rete viaria, gli edifici scolastici e pubblici e la cura del verde pubblico. In particolare per gli interventi del verde, come da cronoprogramma definito dall’Ufficio tecnico manutentivo secondo le linee di indirizzo dell’organo politico, tra i diversi lavori svolti è stato completato il taglio dell’erba nell’area verde del Parco Archeologico Falcone e Borsellino e nel parcheggio adiacente alla Villa dei Mosaici in via della Liberazione; sfalcio e sistemazione dell’erba anche nella rotatoria in via delle Banche, nell’area pubblica adiacente alla sala Frassati e in quella vicina ai giardini pubblici di Borgo e in altre aree pubbliche. Nel centro storico, attenzione anche alla zona verde delle Torri di Properzio, in quella adiacente la Porta di Borgo San Sisto, ai giardini pubblici di Vallegloria e in altre zone. Diversi gli interventi anche nel territorio comunale, dove tra i vari lavori, si è provveduto alla sistemazione dell’erba nello spazio dedicato ad attività sportive in via XXV aprile ed è stata svolta la manutenzione delle ripe e delle scarpate in alcune aree del territorio come in via Fontevecchia. Attività di sfalcio anche lungo le cunette stradali, tra le quali via Pastine, via della Meccanica, via delle Industrie, via della Tecnica. Si sta provvedendo anche alla ripulitura e sistemazione dei fossati, come ad esempio in via Banche. Le attività proseguiranno in altre zone a aree pubbliche in base alla programmazione dell’Ufficio tecnico manutentivo. “La Giunta comunale, come da programma elettorale proposto ai cittadini, sta operando con l’obiettivo di attenzionare sempre di più le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza comunale, come la viabilità, il verde pubblico, la pubblica illuminazione, le scuole, gli edifici e i luoghi pubblici – commenta il sindaco Moreno Landrini –. A tal fine, ha significativamente investito e continuerà ad investire nell’Ufficio tecnico manutentivo che oggi conta un responsabile organizzativo dell’area, un tecnico responsabile del servizio con ulteriori collaboratori, e 10 collaboratori tecnici. Contemporaneamente, l’Amministrazione ha implementato nel tempo e continuerà ad impiegare risorse nel parco automezzi, circa una ventina, investendo risorse proprie nell’acquisto di nuovi mezzi con i relativi accessori per lo svolgimento di servizi sempre più efficienti e rispondenti alle molteplici e sempre maggiori esigenze dei cittadini e del territorio”.