Spazi aperti a Brand Culturale durante i festival della città

In occasione del Festival Internazionale del Giornalismo (6-10 aprile) l’hub inclusivo di progettualità condivise ideato da alcuni creativi umbri inizia a mettere a disposizione gratuitamente i propri spazi a Perugia ai giornalisti e operatori/ospiti dell’evento

Dallo spirito di coesione e di condivisione, da cui è nato Brand Culturale, e fermo l’obiettivo costante di valorizzare l’Umbria e le sue eccellenze, prende ora il via una nuova iniziativa. E non poteva esserci occasione migliore del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, uno dei momenti fondamentali della cultura cittadina e regionale in programma dal 6 al 10 aprile 2022.

Scopo di Brand Culturale è così quello di contribuire, nel suo piccolo, alla buona riuscita di un evento che torna dopo due anni di pandemia e che diventa simbolo quindi di una ripartenza del mondo della cultura e della socialità. Per questo motivo Brand Culturale – hub inclusivo di creativi umbri che immagina, sviluppa e promuove progetti tra contemporaneità, tradizione e sostenibilità, puntando all’incontro tra mondo della cultura e impresa – mette a disposizione gratuitamente spazi e servizi (uffici, postazioni per lavorare al pc, sala living, sala riunioni, schermo tv, stampante, scanner, connessione wi-fi) ai giornalisti e agli operatori/ospiti del festival. L’invito è quindi rivolto a tutta la stampa locale ed italiana e a chiunque abbia necessità di uno spazio per lavorare, fare interviste, inviare materiale o semplicemente fare una pausa, durante il periodo del festival.

Un luogo centrale (Palazzo Graziani a Perugia, nel cuore del centro storico del capoluogo umbro, con ingresso in via della Luna n. 17, traversa di Corso Vannucci) e strategico, facilmente raggiungibile da ogni luogo dove si svolgeranno gli eventi del Festival del Giornalismo. Non servono prenotazioni, basterà presentarsi alla porta di Brand Culturale e si potrà accedere muniti di pass del festival, mascherina FFP2 e green pass.

Chiunque è benvenuto nello spirito di condivisione e inclusione sul quale Brand Culturale si fonda, per ricordare che lo spazio è sempre aperto e disponibile a chiunque voglia portare idee e proposte.

L’iniziativa a sostegno degli utenti del festival nasce proprio con la logica di offrire uno “spazio aperto” alle persone e alle idee, basandosi sul concetto di ambiente unico, che non ha pareti divisorie o elementi strutturali, e che può ospitare, al suo interno, funzioni “creative” differenti sempre al servizio del territorio, uno degli asset fondamentali dell’hub.