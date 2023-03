Sisma Umbertide – Perugia, Anci Umbria ProCiv in prima linea

In questi giorni i tecnici sono operativi per garantire supporto alle amministrazioni colpite

Hanno garantito un supporto telefonico ed in presenza presso i Coc (Centri operativi comunali) attivati seguendo varie attività, dal censimento danni all’assistenza alla popolazione, il tutto coordinandosi con la Regione Umbria. Sono in piena operatività i tecnici di Anci Umbria ProCiv in occasione del sisma che nei giorni scorsi ha colpito la zona di Umbertide e Perugia.