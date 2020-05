Perugia piange Daniele Ciappelloni. Conosciutissimo in città, ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua ‘amata’ moto. Da poco si era sposato civilmente e aveva compiuto 41 anni

Una notizia ha scosso Perugia. Daniele Ciappelloni (41 anni compiuto lo scorso 12 aprile) ha perso la vita a bordo della sua moto in incidente stradale lungo la Perugia – Bettolle. Daniele, titolare dell’officina meccanica ‘Ciappelloni Garage’ (in località Capocavallo di Corciano) nel pomeriggio di venerdì 15 maggio ha deciso di mettersi in sella alla ‘sua amata’ per andare a prendere dei pezzi di ricambio. Purtroppo, all’altezza dell’uscita di Ferro di Cavallo non è riuscito ad evitare un furgone, che aveva rallentato per dei lavori e l’impatto gli è stato fatale.

La notizia è subito arrivata nella frazione perugina di Colle Umberto, dove Daniele da poco aveva acquistato una casa proprio nel cuore del paese e dove viveva con sua moglie, freschi di matrimonio civile lo scorso febbraio.

Daniele era un professionista molto stimato in ambito meccanico e un ragazzo molto conosciuto nel territorio perugino, per la grande passione per le due ruote e in generale per un carattere gioviale e gentile.