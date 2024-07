La scuola di Agello racconta in immagini il valore della donazione

Il progetto nasce grazie alla collaborazione con la locale Avis di Agello che conta 240 donatori

MAGIONE 26 luglio 2024 – Dalla positiva collaborazione tra l’Avis di Agello e la locale scuola primaria nasce lo sperimentato progetto che vede annualmente i piccoli studenti realizzare lavori sul tema della donazione del sangue.

L’incontro conclusivo, in cui sono stati presentati i lavori realizzati con consegna degli attestati di partecipazione, si è tenuto nei locali del castello di Agello alla presenza degli alunni delle classi 4a e 5a, accompagnati dalle insegnanti e della delegazione AVIS Agello composta dal presidente Giancarlo Dogana, il medico sociale dottor Stefano Bizzarri, due consiglieri e una donatrice molto presente nelle attività sociali ed educative, Sabrina Di Fiore.

“I bambini e le bambine – spiega l’organizzazione –, nel corso dell’anno scolastico, hanno lavorato ad un progetto, con lo scopo di acquisire consapevolezza dell’importanza della donazione volontaria del sangue; dopo una fase di approfondimento del tema, hanno dato spazio alla loro creatività ed hanno elaborato dei disegni, ricchi di colori, con importanti messaggi che hanno lo scopo di lanciare un segnale positivo, per loro, per i genitori, per tutta la comunità.”

“Dona per te, per me, per noi; con il tuo sangue salvi le vite come gli eroi”, recita uno fra i tanti slogan che accompagnano immagini piene di luce, di altruismo, di solidarietà; un altro fra i tanti dice” se vuoi diventare un bravo donatore usa il cuore”.

“Ma non è solo questione di generosità – fanno sapere – anche grazie a nozioni di tipo scientifico-sanitario impartite non solo a lezione, ma anche con l’ausilio del medico sociale dell’AVIS, si scopre che la donazione è anche cura di sé e degli altri: “una goccia di sangue è un momento di vita, se mi tendi la mano, per me non è finita”, pensando alla concretezza di tante situazioni di difficoltà, dove donare è dare una mano a chi soffre.”

“Un appuntamento importante – ha commentato il presidente Dogana – che si tiene da diversi anni e che mette un seme di speranza nei cuori dei bambini, perché da grandi divengano donatori e sensibilizza le famiglie”.

A conclusione il responsabile Avis ha fatto sapere che, grazie all’impegno dei volontari e dei sostenitori, oggi l’Avis di Agello conta 240 donatori (dati 2023) e che solo nell’ultimo anno ci sono state 30 nuove iscrizioni. Queste iniziative, come altre forme di sensibilizzazione e di aggregazione, ad esempio la sempre partecipata Festa del Donatore che ogni anno si tiene a maggio è il segreto di questa vitalità.