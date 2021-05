Sellano: intitolata piazza ad Alceste Tulli, ideatore di Tulli Acque Minerali S.r.l. Sellano ha da oggi una piazza dedicata ad Alceste Tulli, visionario ideatore dell’importante attività industriale Tulli Acque Minerali S.r.l, fondata nel 1973 dai fratelli e dai figli

Alla cerimonia di intitolazione, insieme ai familiari e a Laura ed Emanuela Tulli, nipoti di Alceste e oggi alla guida dell’azienda umbra, hanno partecipato Attilio Gubbiotti, sindaco di Sellano, Nicola De Stefano, viceprefetto vicario di Perugia, Enrico Melasecche Germini, assessore regionale alle Infrastrutture, Angelo Raffaele Di Dio del Servizio risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche della Regione Umbria e ancora, Giacomo Filippi Coccetta, presidente della Sezione Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria, il comandante della Guardia di Finanza della Compagnia di Spoleto, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Perugia ed infine il Comandante della Compagnia Carabinieri di Foligno.

La proposta è stata portata avanti da Laura ed Emanuela Tulli, che hanno sottolineato:

“Per noi è una grande emozione oltre che un motivo di orgoglio: la memoria di nostro nonno da oggi conserva un segno tangibile anche in un luogo centrale della città. La nostra azienda ha sin dalla sua fondazione, un legame profondo con il territorio. Un legame che con questa cerimonia commemorativa vogliamo confermare e rinnovare”.

Interviene il sindaco di Sellano Attilio Gubbiotti, esprimendo soddisfazione e ringraziamento per lo sviluppo del territorio di Sellano grazie ai contributi di Alceste Tulli.

“Si tratta di un riconoscimento ai meriti di Alceste Tulli che, con le sue intuizioni, ha contribuito in modo importante allo sviluppo del territorio dei Sellano. Un sentito ringraziamento alla famiglia Tulli per la donazione dell’arredo che ha contribuito alla riqualificazione urbana e alla creazione di un nuovo spazio di aggregazione per la nostra comunità”.

La cerimonia di intitolazione della Piazza Alceste Tulli è stata l’occasione per inaugurare l’arredo urbano dell’area e un monumento commemorativo, ideato da Settimio Catoni e realizzato da Tecnokar Trailers S.r.l di Spoleto. Tutte opere che l’azienda Tulli Acque Minerali ha voluto donare alla comunità in segno di gratitudine per il sostegno ricevuto in questa importante e significativa iniziativa.