Scuola: è tempo di open day per il “Rosselli-Rasetti”

Otto giornate a partire dal 23 novembre per visitare il Polo tecnologico economico professionale con i suoi cinque indirizzi

(Cittadino e Provincia) – Castiglione del Lago, 14 novembre '24 – E' tempo di open day al Polo tecnologico economico professionale "Rosselli-Rasetti" di Castiglione del Lago.

Otto le date tra novembre e gennaio 2025 in cui sarà possibile per studenti e famiglie visitare gli spazi della scuola.

Il Polo superiore castiglionese è così composto: Istituto tecnico economico “Relazioni internazionali per il marketing”, Istituto tecnico tecnologico con gli indirizzi “Meccatronica ed energia” e “Informatica”, Istituto professionale con gli indirizzi “Operatore meccanico” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

Negli ultimi anni il Polo ha assistito ad una crescita esponenziale degli iscritti, con un’estensione del bacino di utenza che è arrivato a interessare anche le province di Terni, Siena e Arezzo.

Un punto di forza è rappresentato dai laboratori, che consentono, nell’arco del quinquennio, di acquisire competenze e abilità immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Molteplici le esperienze proposte dal “Rosselli-Rasetti”: dalle attività legate ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che vedono coinvolti direttamente le aziende del territorio e gli enti locali, al progetto Erasmus in Irlanda, Francia, Belgio o Spagna. Un ruolo importante è ricoperto anche dalle attività che il Polo sviluppa in collaborazione con ITS-Academy, Università, Enti locali, ASL, associazioni e imprese. Tra queste, per citarne solo alcune, il laboratorio di Marketing, i laboratori sull’Intelligenza artificiale e la Cybersecurity, il laboratorio di Robotica e smarthome.

La scuola aprirà le sue porte alla comunità nelle seguenti giornate: 23 novembre, 1, 7, 15 e 21 dicembre, 11, 12 e 18 gennaio (dalle 15 alle 18 nelle giornate di sabato e dalle 9 alle 12 la domenica).

Non vi è la necessità di prenotare le visite. Per informazioni consultare il sito internet https://www.secondarieclago.edu.it/.