Scuola Carducci: inaugurata l’aula di musica a ChiaraFrancesca Le Voci

È stata inaugurata nella mattina di lunedì 7 giugno, alla presenza del Sindaco Andrea Romizi, l’aula di musica intitolata a Chiarafrancesca Le Voci, nella scuola Carducci – Purgotti, all’Istituto Comprensivo Perugia 4. Alla cerimonia, insieme alle dirigenti scolastiche Maria Cristina Bonaldi e Iva Rossi, e ad alcuni insegnanti della scuola, hanno partecipato anche il Presidente del Lions Club Perugia Host, Basso Parente e i genitori di Chiarafrancesca, Lino e Maria Le Voci. L’aula, infatti, è stata realizzata grazie al contributo dello stesso Lions Club che ha donato tutti gli strumenti a disposizione, in ricordo della giovane alunna della Carducci Purgotti, scomparsa nel 2013, ancora oggi esempio di inclusione scolastica e di un profondo legame che ha visto lavorare fianco a fianco, il personale della scuola, la famiglia e soprattutto i compagni di scuola di Chiarafrancesca.

“Da questo dolore è stato possibile far emergere tante opportunità per i ragazzi e per la scuola in cui Chiarafrancesca è cresciuta e ha potuto esprimere le sue abilità, grazie alla professionalità e alla sensibilità delle dirigenti, delle insegnanti e di tutto il personale. -ha detto il Sindaco Romizi- Un’esperienza che è stato senz’altro un momento di crescita per tutti, soprattutto per i suoi compagni e che, grazie anche a quest’aula, potrà essere di aiuto ad altri ragazzi, attraverso linguaggi espressivi disponibili a tutti. Un grazie di cuore -ha concluso- al Lions Club Perugia Host, alla famiglia Le Voci, alla scuola per aver creato questa opportunità per i nostri ragazzi.”