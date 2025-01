Scuola, assessore Barcaioli: “La richiesta di tagliare due autonomie scolastiche in 10 giorni è inaccettabile”

(Aun)– Perugia, 16 gen. 025 – In merito alle recenti dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, interviene denunciando la richiesta rivolta all’Umbria di eliminare due autonomie scolastiche in soli dieci giorni, una proposta che definisce “inaccettabile” e “sintomatica di un approccio arrogante e privo di visione”.

Barcaioli spiega:

“La richiesta di tagliare due autonomie scolastiche a ridosso dell’inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26 è un atto inaccettabile, che denota un approccio arrogante e privo di visione. Una simile decisione, imposta con tempi così irragionevoli, non tiene conto delle esigenze concrete delle comunità scolastiche e dimostra un totale disinteresse per chi opera ogni giorno per garantire un diritto fondamentale come l’istruzione. Agire in questo modo, a una settimana dall’apertura delle iscrizioni, non è solo insensato, ma mina profondamente la fiducia nei confronti delle istituzioni”.

L’assessore critica inoltre il tentativo del Ministro di legare questo taglio a un presunto premio, quantificato in un aumento del personale scolastico:

“Questo ricatto, mascherato da incentivo, non è altro che l’ennesima dimostrazione di un atteggiamento autoritario e privo di strategia. Piuttosto che investire in risorse per migliorare le attività educative, ridurre il numero di alunni per classe e alzare gli stipendi degli insegnanti, il Ministro propone tagli indiscriminati accompagnati da premi per pochi eletti. È l’ennesima linea di governo che calpesta i diritti di studenti e lavoratori, svendendo la scuola pubblica”.