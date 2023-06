Scomparsa Flavia Franzoni, Bori: “La nostra vicinanza al presidente Prodi”

“Profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Flavia Franzoni, la consorte del presidente Romano Prodi. Una tragedia, quella della scomparsa della signora Flavia, che ha colpito Prodi mentre si trovava proprio in Umbria per una escursione lungo la via di Francesco. La scomparsa di Flavia Franzoni è una notizia che ci ha colpiti profondamente. Siamo vicini al Presidente Romano Prodi, alla sua famiglia e ai loro cari, a cui vogliamo esprimere il nostro sostegno e la nostra amicizia in questo momento difficile”.

Così in un nota il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, a nome di tutta la comunità democratica.