Sanità: “Su ospedale di Pantalla fatto un ottimo lavoro di squadra”

Lo afferma il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini, nel riferire dell’incontro a cui ha preso parte egli stesso, insieme alla collega Francesca Peppucci, tra l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, il direttore Claudio Dario e i sindaci dei Comuni della Media valle del Tevere.

“Nei giorni scorsi – riferisce Mancini – grazie al Segretario regionale della Lega Umbria, onorevole Virginio Caparvi, che ha fatto da promotore, c’è stato il confronto sulla situazione dell’Ospedale di Pantalla, su cui stiamo portando avanti da tempo un lavoro di squadra che sta producendo risultati concreti, a vantaggio non solo della cittadinanza della Media valle del Tevere ma di tutta l’Umbria. Un lavoro finalizzato a dare quanto prima risposte alla cittadinanza: la struttura di Pantalla ha un ruolo di centralità indiscusso nella rete sanitaria regionale e non c’è alcuna volontà di depotenziarne le funzioni, la Lega anche in questa occasione, ha dimostrato costante interlocuzione con il territorio a tutti i livelli ed i risultati, come annunciato in tempi non sospetti sono arrivati con la riapertura della chirurgia h24 già da lunedì. In questi mesi – continua – gli amministratori comunali, in modo particolare il sindaco di Marsciano, Francesca Mele, capofila della Zona sociale 4, hanno subito costanti attacchi da chi ha usato in maniera strumentale la riconversione temporanea dell’ospedale di Pantalla a Covid Hospital. Un ringraziamento particolare – conclude – va al Commissario della USL Umbria 1, Gilberto Gentili, che a soli tre mesi dalla sua nomina ha dimostrato di portare avanti una visione concreta, e al direttore sanitario, Massimo D’Angelo. L’arrivo dei nuovi commissari ha di fatto chiuso con la malagestio precedente e iniziato un percorso nuovo, importante, verso il cambiamento da tanti auspicato”.