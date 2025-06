Usl Umbria 1, incrementazione dei servizi all’ospedale di Pantalla

Todi, 07 giugno 2025 – Lo scorso 13 maggio si era svolta una visita istituzionale alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del direttore regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, della direzione Aziendale della Usl Umbria 1, rappresentata dal direttore generale Emanuele Ciotti e dal direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro, della direzione di Presidio e della direzione del Distretto della Media Valle del Tevere, dei professionisti operanti nelle strutture e servizi della Media Valle del Tevere e dei Sindaci dei Comuni del Territorio. Nel corso dell’incontro, anche su sollecitazioni del coordinamento dei Comitati per la difesa della sanità territoriale e dell’ospedale Media Valle del Tevere, erano emerse alcune criticità e sono stati già mantenuti i primi impegni presi da Regione ed Azienda sanitaria.

La Usl Umbria 1 ha approvato l’aggiornamento della procedura interna sulla gestione di casi “urgenti”, selezionati come appropriati al setting assistenziale e operabili in condizioni di sicurezza, che garantirà, a partire dal prossimo 9 giugno, l’esecuzione di interventi chirurgici per patologia di bassa media complessità, in orario diurno dal lunedì al venerdì (dalle ore 8 alle 20), evitando quindi lo spostamento dei pazienti in altri stabilimenti ospedalieri. Tale procedura viene ad esplicitare gli interventi possibili e a ripristinare la situazione precedente al Covid-2020.

È stata consolidata, inoltre, l’attività del servizio di Cardiologia, attraverso l’assunzione di un professionista cardiologo. Tale intervento consentirà l’ampliamento del servizio di cardiologia, anche a sostegno del Pronto Soccorso, l’aumento della produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e l’ulteriore qualificazione del servizio di diagnostica per immagini (Rmn).

Per l’ambito riabilitativo prosegue, in sinergia con la Regione Umbria, il percorso di definizione e sviluppo della rete riabilitativa regionale, nell’ambito del quale si iscrive la progettualità locale, per la quale la direzione Aziendale è impegnata nel reperimento delle risorse.

A queste novità, si affiancherà a breve il potenziamento e la riqualificazione dell’area materno-infantile. È previsto un ammodernamento del parco tecnologico con l’arrivo di un ecografo, un colposcopio ed un isteroscopio.

In questi giorni, infine, la Regione Umbria e la direzione dell’Usl Umbria 1 sono al lavoro per la revisione della rete emergenza-urgenza con i trasporti primari e secondari ed è in corso di rimodulazione l’afferenza dell’ospedale di Pantalla non più su quello di Gubbio – Gualdo Tadino ma sull’azienda ospedaliera di Perugia. L’iter procedurale dovrebbe concludersi entro fine luglio.