Sanità, si dimette Pasquale Chiarelli. Era il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni



Il Direttore Generale dell’Azieda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, Pasquale Chiarelli, ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal prossimo 12 settembre.

La Presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, nel rispetto della decisione presa da Chiarelli, lo ringraziano per il lavoro svolto, e che svolgerà sino alla data di cessazione del servizio, per la professionalità e le competenze sempre dimostrate nonostante le condizioni estremamente difficili in cui si è trovato ad operare a causa della pandemia.

Anche Chiarelli, dal canto suo, ha ringraziato la Presidente, per la fiducia che è stata riposta in lui, e tutto il personale dell’ospedale di Terni, per l’opera condotta sempre con serietà, sacrificio e collaborazione.